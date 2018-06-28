У Києві завтра синоптики прогнозують грози з градом

29 червня, у столиці очікуються грози, вдень град та шквали 15-20 м/с

У Києві протягом п'ятниці, 29 червня, синоптики вдень прогнозують грози, град та шквали 15-20 м/с. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Завтра, 29 червня, у столиці очікуються грози, вдень град та шквали 15-20 м/с. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі", - вказано у повідомленні.

Також у КМДА нагадали, що у разі посилення вітру рекомендується усі вікна будинків щільно закрити та прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

Також на вулиці рекомендується триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев, особливо тополь. Також не радять паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, на період відзначення Дня Конституції України рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій перейшли на посилений режим несення служби. Так, до 9-ї ранку 2 липня на цілодобовому чергуванні перебувають близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС, а у разі необхідності сили будуть збільшені до 14 тисяч чоловік особового складу та близько 4 тисяч одиниць техніки.