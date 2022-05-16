В Киеве завтра пройдет прощание с Леонидом Кравчуком: время и место

Во вторник, 17 мая, состоится церемония прощания с Президентом Украины в 1991-1994 годах Леонидом Кравчуком. Представителей СМИ просят заблаговременно пройти аккредитацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Украины.
Начало церимонии прощания в 11:00. Место проведения: Украинский дом, ул. Крещатик, 2.
Аккредитация представителей СМИ до 19: 30 по ссылкой.
Вход по паспортам и редакционным удостоверениям с 9:30 с ул. Крещатик, возле информационного агентства УНИАН.
Работа представителей СМИ предусмотрена либо в Украинском доме (до 50 человек), либо возле здания УНИАН на выходе из Украинского дома (до 50 человек).
Подтверждение аккредитации будет отправлено на электронную почту.
Напомним, первый президент Украины Леонид Кравчук умер 10 мая 2022 года. Политик скончался на 89 году жизни после продолжительной болезни.
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