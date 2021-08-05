В Киеве завтра пройдет первый форум в рамках Крымской платформы

В пятницу, 6 августа, в Киеве пройдет учредительный форум экспертной сети Крымской платформы. Форум откроет первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Крымской платформы .

В форуме также примут участие представители посольств, национальные и международные эксперты.

"Миссия экспертной сети связана с миссией Крымской платформы и призвана способствовать консолидации международной поддержки освобождения Автономной Республики Крым и города Севастополь, Черного и Азовского морей от российской оккупации, преодолению его негативных последствий, разрабатывать и адвокатировать экспертные наработки по соответствующей тематике", - говорится в сообщении.

В частности, во время форума состоится обсуждение в трех пленарных сессиях: