В Киеве завтра пройдет первый форум в рамках Крымской платформы
В пятницу, 6 августа, в Киеве пройдет учредительный форум экспертной сети Крымской платформы. Форум откроет первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Крымской платформы.
В форуме также примут участие представители посольств, национальные и международные эксперты.
"Миссия экспертной сети связана с миссией Крымской платформы и призвана способствовать консолидации международной поддержки освобождения Автономной Республики Крым и города Севастополь, Черного и Азовского морей от российской оккупации, преодолению его негативных последствий, разрабатывать и адвокатировать экспертные наработки по соответствующей тематике", - говорится в сообщении.
В частности, во время форума состоится обсуждение в трех пленарных сессиях:
- Экспертная сеть: видение международной и межсекторного сотрудничества в рамках Крымской платформы;
- Особенности тематической работы Экспертного сети: приоритеты и задачи;
- Тема деоккупации Крыму в международной информационной среде.
Напомним, накануне к саммиту Крымской платформе присоединилась 31 страна. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, это "важный партнер".