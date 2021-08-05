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У Києві завтра пройде перший форум в рамках Кримської платформи

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Києва, Четвер 05 серпня 2021 17:14
У Києві завтра пройде перший форум в рамках Кримської платформи Фото: перша заступник Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 6 серпня, в Києві пройде установчий форум експертної мережі Кримської платформи. Форум відкриє перша заступник Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кримської платформи.

У форумі також візьмуть участь представники посольств, національні та міжнародні експерти.

"Місія експертної мережі пов'язана з місією Кримської платформи і покликана сприяти консолідації міжнародної підтримки звільнення Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, Чорного і Азовського морів від російської окупації, подоланню його негативних наслідків, розробляти і адвокатувати експертні напрацювання з відповідної тематики", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, під час форуму відбудеться обговорення у трьох пленарних сесіях:

  • Експертна мережа: бачення міжнародної та міжсекторної співпраці в рамках Кримської платформи;
  • Особливості тематичної роботи експертної мережі: пріоритети та завдання;
  • Тема деокупації Криму в міжнародному інформаційному середовищі.

Нагадаємо, напередодні до саміту Кримської платформи приєдналася 31 країна. За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, це"важливий партнер".

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