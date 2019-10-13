В Киеве завтра продлят работу метро

В Киеве в ночь с 14 на 15 октября будет на час продлена работа метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Сообщается, что 14 октября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между сборными командами Украины и Португалии (начало игры в 21:45), будут некоторые изменения в работе столичного метрополитена. В частности, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская".

После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, в Киеве с 12 до 14 октября полностью запретят движение по проспекту Победы из-за монтажа фрагмента Шулявского путепровода. Возведение Шулявского путепровода переходит в активную фазу, из-за чего 12 октября в 22:00 движение по проспекту Победы будет перекрыто до 5:00 утра 14 октября. В это время над проезжей частью проспекта будут устанавливать прогон нового моста.

Кроме того, поменяется порядок работы общественного транспорта - закроют маршруты троллейбусов №№ 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н от станции метро "Нивки" до Воздухофлотского путепровода.