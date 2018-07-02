В Киеве завтра продлят работу метро

Работа метро будет продлена на один час

В Киеве с 3 на 4 июля будет продлена работа столичного метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Twitter.

"Завтра в столице начинается крупнейший фестиваль Восточной Европы AtlasWeekend. С 03.07.2018 на 04.07.2018 работа подземки будет продлена на один час. Во избежание очередей советуем заранее позаботиться о средствах оплаты проезда", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Киеве до 16 июля 2018 года будет временно ограничено движение транспортных средств на ул. Борщаговской. Ограничение движения связано с реконструкцией канализационного коллектора на улице Борщаговской.