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У Києві завтра продовжать роботу метро

НовиниСуспільство    02.07.2018 - 18:00
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Робота метро буде продовжена на одну годину

У Києві з 3 на 4 липня буде продовжено роботу столичного метрополітену. Про це повідомила прес-служба КП "Київський метрополітен" в Twitter.

"Завтра в столиці починається найбільший фестиваль Східної Європи AtlasWeekend. З 03.07.2018 на 04.07.2018 робота підземки буде продовжена на одну годину. З метою уникнення черг радимо заздалегідь подбати про засоби оплати проїзду", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, в Києві до 16 липня 2018 року тимчасово обмежено рух транспортних засобів на вул. Борщагівській. Обмеження руху пов'язано з реконструкцією каналізаційного колектора на вулиці Борщагівській.

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Теги публікації: Київ, метро  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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