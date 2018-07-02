У Києві завтра продовжать роботу метро

Робота метро буде продовжена на одну годину

У Києві з 3 на 4 липня буде продовжено роботу столичного метрополітену. Про це повідомила прес-служба КП "Київський метрополітен" в Twitter.

"Завтра в столиці починається найбільший фестиваль Східної Європи AtlasWeekend. З 03.07.2018 на 04.07.2018 робота підземки буде продовжена на одну годину. З метою уникнення черг радимо заздалегідь подбати про засоби оплати проїзду", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, в Києві до 16 липня 2018 року тимчасово обмежено рух транспортних засобів на вул. Борщагівській. Обмеження руху пов'язано з реконструкцією каналізаційного колектора на вулиці Борщагівській.