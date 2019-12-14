В Киеве завтра перекроют одну из самых загруженных улиц

В Киеве завтра, 15 декабря, перекроют движение по проспекту Любомира Гузара в направлении центра города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что 15 декабря с 08:00 до 17:00 над проспектом Любомир Гузар (бывший проспект Космонавта Комарова) рядом с улицей Василенко продлится ремонт пешеходного моста. В связи с этим под мостом будет перекрыто движение транспорта в направлении центра.

Объехать участок можно по маршруту: ул. Героев Севастополя - просп. Отрадный - ул. Гарматная.

Завтра на пешеходном переходе будет проходить монтаж металлоконструкций пролетного сооружения. По возможности, движение транспорта восстановят на несколько часов раньше.

Напомним, проспект Любомира Гузара в Киеве появился в ноябре после того, как Киеврада переименовала бывший проспект Космонавта Комарова. Проспект пролегает в жилом массиве Отрадный, от улицы Гарматной до железнодорожного путепровода и проспекта Леся Курбаса.

Ранее также сообщалось, что в Киеве ограничили движение на Северном мосту. Ограничение вводится в связи с текущим ремонтом покрытия моста. Движение будет закрыто в направлении Троещины.