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В Киеве завтра ожидается туман

Новости » Общество    09.11.2018 - 18:49
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра в Киеве ожидается переменная облачность

В Киеве завтра, 10 ноября 2018 года, ночью и утром туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, завтра в Киеве, по прогнозу синоптиков, ожидается туман, видимость на дорогах составит 200-500 м.

"По информации синоптиков, в субботу ожидается переменная облачность, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью около 0 градусов, днем - 7-9 градусов тепла", - говорится в сообщении.

Как отмечается, водителям в случае тумана рекомендуют снизить скорость движения, включить противотуманные фары, держать безопасную дистанцию с другими авто, включать аварийную световую сигнализацию при остановке и избегать резких маневров на дороге.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине на выходных, 10 и 11 ноября, осадков не ожидается, будут туманы. Также в воскресенье ожидается усиление ветра. В Киеве 10-11 ноября осадков не будет, ожидается сильный ветер. Отметим, сегодня, 9 ноября 2018 года, в Украине осадков не ожидается, температура воздуха днем от +7 до +13.

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