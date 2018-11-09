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У Києві завтра очікується туман

Новини » Суспільство    09.11.2018 - 18:49
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра у Києві очікується мінлива хмарність

У Києві завтра, 10 листопада 2018 року, вночі та вранці туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, завтра у Києві, за прогнозом синоптиків, очікується туман, видимість на дорогах становитиме 200-500 м.

"За інформацією синоптиків, у суботу очікується мінлива хмарність, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вночі близько 0 градусів, вдень - 7-9 градусів тепла", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, водіям у разі туману рекомендують знизити швидкість руху, увімкнути протитуманні фари, тримати безпечну дистанцію з іншими авто, вмикати аварійну світлову сигналізацію при зупинці та уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні на вихідних, 10 і 11 листопада, опадів не очікується, будуть тумани. Також у неділю очікується посилення вітру. У Києві 10-11 листопада опадів не буде, очікується сильний вітер. Зазначимо, сьогодні, 9 листопада 2018 року, в Україні опадів не очікується, температура повітря вдень від +7 до +13. 

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