У Києві завтра очікується сніг і ожеледиця на дорогах

Фото: снігопад у Києві (РБК-Україна)

Водіям радять не перевищувати швидкість та бути обережними на дорогах

У Києві завтра, 15 листопада, очікується сніг і ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у столиці буде хмарно, уночі та вранці невеликий мокрий сніг, удень без опадів.

"Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, температура протягом доби близько 0", - йдеться у повідомленні.

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Поради водіям:

• дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;

• при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

• не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

• в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

• ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

• не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

• при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

• якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, – удар, спрямований на вас, зменшить силу;

• будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

• коли перебігаєте дорогу перед автомобілем врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;

• обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 14 листопада 2018 року, через снігопад зафіксовано 294 дорожньо-транспортні пригоди (ДТП).

Крім того, в Києві через снігопад громадський транспорт курсує із відхиленням від розкладу.