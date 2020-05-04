В Киеве завтра ожидается гроза в течение всего дня

Погода в Киеве 5 мая днем ожидается с грозой. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Отмечается, что гроза в Киеве будет соответствовать І уровню опасности - желтому. По прогнозам синоптиков, гроза начнется в 9:00 и продлится до 22:00.

Температура воздуха в столице 5 мая ожидается до +18 днем и +12 ночью. Дожди прогнозируют на протяжении суток. Ветер-северо-западный 5-10 м/сек.

В Киевской городской государственной администрации напомнили о основные рекомендации, которых должны придерживаться граждане во время непогоды:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, сегодня в Украине синоптики объявили штормовое предупреждение, а также грозу и град. Сообщалось, что из-за непогоды в Черновцах и области попадали деревья и были повреждены здания.

Также сообщалось, что нынешний апрель останется в летописи погоды с пылевой бурей, а также рекордным дождем 26 числа, когда впервые с 1891 года в столице выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше чем было в этот день в 1987 году.