В Киеве завтра ожидается гроза в течение всего дня

Гроза начнется в 9:00 и продлится до 22:00
Погода в Киеве 5 мая днем ожидается с грозой. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Отмечается, что гроза в Киеве будет соответствовать І уровню опасности - желтому. По прогнозам синоптиков, гроза начнется в 9:00 и продлится до 22:00.
Температура воздуха в столице 5 мая ожидается до +18 днем и +12 ночью. Дожди прогнозируют на протяжении суток. Ветер-северо-западный 5-10 м/сек.
В Киевской городской государственной администрации напомнили о основные рекомендации, которых должны придерживаться граждане во время непогоды:
Напомним, сегодня в Украине синоптики объявили штормовое предупреждение, а также грозу и град. Сообщалось, что из-за непогоды в Черновцах и области попадали деревья и были повреждены здания.
Также сообщалось, что нынешний апрель останется в летописи погоды с пылевой бурей, а также рекордным дождем 26 числа, когда впервые с 1891 года в столице выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше чем было в этот день в 1987 году.