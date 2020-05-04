ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві завтра очікується гроза протягом усього дня

Новини » Надзвичайні події     04.05.2020 - 16:06
У Києві завтра очікується гроза протягом усього дня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Гроза почнеться о 9:00 і триватиме до 22:00

Погода у Києві 5 травня вдень очікується з грозою. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зазначається, що гроза у Києві відповідатиме I рівню небезпечності - жовтому. За прогнозами синоптиків, гроза почнеться з 9:00 і триватиме до 22:00.

Температура повітря у столиці 5 травня очікується до +18 вдень та +12 вночі. Дощі прогнозують протягом всієї доби. Вітер-північно-західний 5-10 м/с.У Києві завтра очікується гроза протягом усього дня

У Київській міській державній адміністрації нагадали про основні рекомендації, яких мають дотримуватись громадяни під час негоди:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, сьогодні в Україні синоптики оголосили штормове попередження, а також грозу та град. Повідомлялося, що через негоду у Чернівцях та області попадали дерева та пошкоджені будівлі.

Також повідомлялося, що цьогорічний квітень залишиться у літописі погоди з пиловою бурею, а також дощовим рекордом 26 числа, коли вперше з 1891 року у Києві випало 26 мм опадів, що на 6 мм більше ніж було цього дня в 1987 році.

У Карпатах випав сніг Грозові дощі з градом та шквали вітру: погода на тиждень
Новини України ГідрометцентргрозаПогода
News
On Top