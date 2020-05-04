У Києві завтра очікується гроза протягом усього дня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Гроза почнеться о 9:00 і триватиме до 22:00

Погода у Києві 5 травня вдень очікується з грозою. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зазначається, що гроза у Києві відповідатиме I рівню небезпечності - жовтому. За прогнозами синоптиків, гроза почнеться з 9:00 і триватиме до 22:00.

Температура повітря у столиці 5 травня очікується до +18 вдень та +12 вночі. Дощі прогнозують протягом всієї доби. Вітер-північно-західний 5-10 м/с.

У Київській міській державній адміністрації нагадали про основні рекомендації, яких мають дотримуватись громадяни під час негоди:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, сьогодні в Україні синоптики оголосили штормове попередження, а також грозу та град. Повідомлялося, що через негоду у Чернівцях та області попадали дерева та пошкоджені будівлі.

Також повідомлялося, що цьогорічний квітень залишиться у літописі погоди з пиловою бурею, а також дощовим рекордом 26 числа, коли вперше з 1891 року у Києві випало 26 мм опадів, що на 6 мм більше ніж було цього дня в 1987 році.