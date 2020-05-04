У Києві завтра очікується гроза протягом усього дня

Гроза почнеться о 9:00 і триватиме до 22:00
Погода у Києві 5 травня вдень очікується з грозою. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Зазначається, що гроза у Києві відповідатиме I рівню небезпечності - жовтому. За прогнозами синоптиків, гроза почнеться з 9:00 і триватиме до 22:00.
Температура повітря у столиці 5 травня очікується до +18 вдень та +12 вночі. Дощі прогнозують протягом всієї доби. Вітер-північно-західний 5-10 м/с.
У Київській міській державній адміністрації нагадали про основні рекомендації, яких мають дотримуватись громадяни під час негоди:
Нагадаємо, сьогодні в Україні синоптики оголосили штормове попередження, а також грозу та град. Повідомлялося, що через негоду у Чернівцях та області попадали дерева та пошкоджені будівлі.
Також повідомлялося, що цьогорічний квітень залишиться у літописі погоди з пиловою бурею, а також дощовим рекордом 26 числа, коли вперше з 1891 року у Києві випало 26 мм опадів, що на 6 мм більше ніж було цього дня в 1987 році.