У Києві завтра очікується гроза та град

Сьогодні у Києві також очікуються короткочасні грозові дощі

У Києві завтра, 28 червня 2018 року, очікується гроза та град. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

"У Києві 28 червня очікуються грози та град, шквали вітру сягнуть 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сьогодні у Києві також очікуються короткочасні грозові дощі, можливий град.

У разі погіршення погодних умов киянам рекомендують щільно закрити усі вікна, триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, уникати перебування поблизу великих дерев та не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні, 27 червня, очікується короткочасний дощ, місцями грози.