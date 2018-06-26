В Киеве завтра ожидается гроза

В Киеве завтра ночью ожидается 15-17 градусов, днем 27-29 градусов

В Киеве завтра, 26 июня 2018 года, ожидается гроза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского гидрометцентра в Facebook.

"Завтра в Киеве без осадков, лишь вечером кратковременный дождь, местами гроза.

Температура ночью 15-17 градусов, днем 27-29 градусов", - говорится в сообщении.

Завтра в Киеве без осадков, лишь вечером кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 15-17°, днем 27-29°. #погода #украина #киев #weather #ukraine #kyiv Опубликовано Украинский гидрометцентр Вівторок 26 июня 2018 г.

Напомним, 27-29 июня 2018 года в Украине ожидаются грозы сильные дожди, град и шквалы. В частности, завтра днем, 27 июня, в Черновицкой, Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областях ожидаются грозы, сильные дожди, град и шквалы 17-22 м/с.