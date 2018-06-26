У Києві завтра очікується гроза

У Києві завтра вночі очікується 15-17 градусів, вдень 27-29 градусів

У Києві завтра, 26 червня 2018 року, очікується гроза. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Українського гідрометцентру у Facebook.

"Завтра у Києві без опадів, лише ввечері короткочасний дощ, місцями гроза.

Температура вночі 15-17 градусів, вдень 27-29 градусів", - йдеться у повідомленні.

Завтра у Києві без опадів, лише ввечері короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°. #погода #україна #київ #weather #ukraine #kyiv Опубліковано Український гідрометцентр Вівторок, 26 червня 2018 р.

Нагадаємо, 27-29 червня 2018 року в Україні очікуються грози, сильні дощі, град та шквали. Зокрема, завтра вдень, 27 червня, у Чернівецькій, Івано-Франківській, Вінницькій та Одеській областях очікуються грози, сильні дощі, град та шквали 17-22 м/с.