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В Киеве завтра ожидается гроза

НовостиОбщество    12.06.2018 - 18:52
Иллюстративное фото (pixabay.com-SturmjaegerTobi)
Иллюстративное фото (pixabay.com-SturmjaegerTobi)

Ночью и утром 13 июня в Киеве ожидается гроза

В Киеве завтра, 13 июня 2018 года, ожидается гроза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"В столице ночью и утром 13 июня ожидается гроза", - говорится в сообщении.

Как отмечается, киевлянам в случае усиления ветра рекомендуют плотно закрыть окна домов, держаться как можно дальше от рекламных щитов; избегать пребывания вблизи крупных деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, ранее сообщалось, что по информации Украинского гидрометцентра, сегодня, 12 июня, в 17 областях Украины ожидаются грозы.

В частности, в Украине, кроме южной части, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей, ожидаются грозы, на Закарпатье и Прикарпатье - сильные дожди, местами град и порывы ветра 15-20 м/с.

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Теги публикации: КГГА, Киев, гроза  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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