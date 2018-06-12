В Киеве завтра ожидается гроза

Ночью и утром 13 июня в Киеве ожидается гроза

В Киеве завтра, 13 июня 2018 года, ожидается гроза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"В столице ночью и утром 13 июня ожидается гроза", - говорится в сообщении.

Как отмечается, киевлянам в случае усиления ветра рекомендуют плотно закрыть окна домов, держаться как можно дальше от рекламных щитов; избегать пребывания вблизи крупных деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, ранее сообщалось, что по информации Украинского гидрометцентра, сегодня, 12 июня, в 17 областях Украины ожидаются грозы.

В частности, в Украине, кроме южной части, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей, ожидаются грозы, на Закарпатье и Прикарпатье - сильные дожди, местами град и порывы ветра 15-20 м/с.