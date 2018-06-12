У Києві завтра очікується гроза

Вночі та вранці 13 червня у Києві очікується гроза

У Києві завтра, 13 червня 2018 року, очікується гроза. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

"У столиці вночі та вранці 13 червня очікується гроза", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, киянам у разі посилення вітру рекомендують щільно зачинити усі вікна будинків; триматися якомога далі від рекламних щитів; уникати перебування поблизу великих дерев та не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за інформацією Українського гідрометцентру, сьогодні, 12 червня, у 17 областях України очікуються грози.

Зокрема, в Україні, крім південної частини, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей, очікуються грози, на Закарпатті та Прикарпатті - сильні дощі, подекуди град та пориви вітру 15-20 м/с.