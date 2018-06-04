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У Києві завтра очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки

НовиниСуспільство    04.06.2018 - 18:02
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися із вогнем

У Києві завтра, 5 червня 2018 року, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

"У Києві 5 червня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися із вогнем, особливо у лісопаркових зонах, і нагадують про правила поведінки у разі виникнення пожежі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 червня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Крім того, за інформацією українських синоптиків, у західних областях завтра, 5 червня 2018 року, місцями очікуються короткочасні дощі та грози. 

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Теги публікації: КМДА, Київ, пожарная опасность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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