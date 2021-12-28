В Киеве завтра отменят несколько рейсов городской электрички: список

В среду, 29 декабря в Киеве отменят несколько рейсов городской электрички. Это объясняют техническими причинами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпасстранса".
"29 декабря 2021 года отменяется курсирование следующих утренних и вечерних рейсов городской электрички", - говорится в сообщении.
По информации коммунального предприятия, отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички:
Отметим, что сегодня по информации "Киевпастранса", отменяется курсирование вечерних рейсов городской электрички, а именно: 7416,7423/24,7431 - по техническим причинам.