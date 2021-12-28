UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве завтра отменят несколько рейсов городской электрички: список

Автор: Мария Кучерявец

В среду, 29 декабря в Киеве отменят несколько рейсов городской электрички. Это объясняют техническими причинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпасстранса".

"29 декабря 2021 года отменяется курсирование следующих утренних и вечерних рейсов городской электрички", - говорится в сообщении.

Список рейсов

По информации коммунального предприятия, отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички:

  • на утро: № 7307/08,7315/16,
  • на вечер: №7416,7423/24,7431.

Отметим, что сегодня по информации "Киевпастранса", отменяется курсирование вечерних рейсов городской электрички, а именно: 7416,7423/24,7431 - по техническим причинам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев