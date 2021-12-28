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У Києві завтра скасують кілька рейсів міської електрички: список

Автор: Марія Кучерявець

У середу, 29 грудня в Києві скасують кілька рейсів міської електрички. Це пояснюють технічними причинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київпастрансу".

"29 грудня 2021 року скасовується курсування наступних ранкових та вечірніх рейсів міської електрички", - йдеться в повідомленні.

Список рейсів

За інформацією комунального підприємства, скасовується курсування наступних рейсів міської електрички:

  • на ранок: № 7307/08,7315/16,
  • на вечір: №7416,7423/24,7431.

Зазначимо, що сьогодні, за інформацією "Київпастрансу", скасовується курсування вечірніх рейсів міської електрички, а саме: 7416,7423/24,7431 - з технічних причин.

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Київ