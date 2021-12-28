У Києві завтра скасують кілька рейсів міської електрички: список

У середу, 29 грудня в Києві скасують кілька рейсів міської електрички. Це пояснюють технічними причинами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київпастрансу".
"29 грудня 2021 року скасовується курсування наступних ранкових та вечірніх рейсів міської електрички", - йдеться в повідомленні.
За інформацією комунального підприємства, скасовується курсування наступних рейсів міської електрички:
Зазначимо, що сьогодні, за інформацією "Київпастрансу", скасовується курсування вечірніх рейсів міської електрички, а саме: 7416,7423/24,7431 - з технічних причин.