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У Києві завтра відкриються пункти обігріву для безхатченків

Новини » Суспільство    27.11.2018 - 12:10
У Києві завтра відкриються пункти обігріву для безхатченків
Ілюстративне фото (kyivobl.dsns.gov.ua)

При погіршенні погодних умов міський оперативний штаб розпочне роботу в посиленому режимі

У Києві завтра, 28 листопада, відкриються пункти обігріву та розгорнуть роботу соціальні патрулі. Про це заявив директор Департаменту соціальної політики Юрій Крикунов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Як зазначається, відповідне рішення було прийнято у зв’язку із прогнозованим зниженням температури до -10 і нижче.

"Пункти обігріву розпочинають свою роботу вже із 28 листопада. При погіршенні погодних умов міський оперативний штаб допомоги безхатченкам розпочне роботу в посиленому режимі. Також на Залізничному вокзалі, Привокзальній площі та приміському вокзалі "Дарниця" розгорнуть свою роботу соціальні патрулі. Вони розвозитимуть гарячі обіди та чай, за необхідності можуть надати першу медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

За його словами, бригади соціальних працівників проводитимуть серед безхатченків методично-роз’яснювальну роботу. Повідомлятимуть, куди можна звернутися для можливості отримання необхідної допомоги.

Як писав Styler, в Україні найближчими днями очікується суттєве похолодання.

"Одночасно з припиненням опадів в Україну почне заходити холодне повітря. Вже з середи морози набирають обертів. Спочатку помірковані, а до кінця тижня і сильніше. Завтра вдень в межах України -3 -7 градусів", - зазначила синоптик Наталка Діденко.

Зазначимо, вчора, 26 листопада, закрили в'їзд в Київ для великогабаритного транспорту. Рішення пов'язане із прогнозованим погіршенням погодних умов. 

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