В Киеве завтра может быть ограничена работа 4 станций метро

Возможно ограничение на вход на станциях "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Олимпийская" и "Дворец спорта"

В Киеве завтра, 24 июня 2018 года, может быть ограничена работа 4 станций метро. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевского метрополитена".

"24 июня 2018 года в связи с проведением массовых мероприятий в городе, возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Олимпийская" и "Дворец спорта". Просим прощения за временные неудобства!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 24 июня 2018 года будет частично ограничено движение транспорта на Северном мосту. Движение будет ограничено с 09:00 до 18:00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на Северном мосту через р. Десенка.