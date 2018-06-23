У Києві завтра може бути обмежено роботу 4 станцій метро

Можливе обмеження на вхід на станціях "Площа Льва Толстого", "Університет", "Олімпійська" та "Палац спорту"

У Києві завтра, 24 червня 2018 року, може бути обмежено роботу 4 станцій метро. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Київського метрополітену".

"24 червня 2018 року у зв’язку з проведенням масових заходів у місті можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій "Площа Льва Толстого", "Університет", "Олімпійська" та "Палац спорту". Перепрошуємо за тимчасові незручності!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві 24 червня 2018 року буде частково обмежено рух транспорту на Північному мосту. Рух буде обмежено із 09:00 до 18:00 у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття на Північному мосту через р. Десенка.