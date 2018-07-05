В Киеве завтра ограничат движение по ул. Рыбной

Ограничение движения транспорта по улице Рыбной будет длиться с 9 утра до 17 часов вечера

В Киеве в пятницу, 6 июля, частично ограничат движение транспорта на улице Рыбной. Об этом в Facebook сообщает департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

"6 июля с 9:00 ч до 17:00 час в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на вул. Рыбной будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.

Департамент обращается к водителям с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, ранее сообщалось, что в метрополитене Киева с 4 до 7 июля 2018 года станцию "Выставочный центр" будет ограничен на вход. В пресс-службе метрополитена отметили, что ограничения на станции вводятся ради безопасности "для избежания давки и накопление пассажиропотока".

Также отмечается, что наземный транспорт будет работать на час дольше. Изменения в работе общественного транспорта вводятся в связи с проведением музыкального фестиваля Atlas Weekend в Киеве, который начался 3 июля.