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В Киеве завтра ограничат движение по ул. Рыбной

НовостиОбщество    05.07.2018 - 22:01
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничение движения транспорта по улице Рыбной будет длиться с 9 утра до 17 часов вечера

В Киеве в пятницу, 6 июля, частично ограничат движение транспорта на улице Рыбной. Об этом в Facebook сообщает департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

"6 июля с 9:00 ч до 17:00 час в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на вул. Рыбной будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.

Департамент обращается к водителям с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, ранее сообщалось, что в метрополитене Киева с 4 до 7 июля 2018 года станцию "Выставочный центр" будет ограничен на вход. В пресс-службе метрополитена отметили, что ограничения на станции вводятся ради безопасности "для избежания давки и накопление пассажиропотока".

Также отмечается, что наземный транспорт будет работать на час дольше. Изменения в работе общественного транспорта вводятся в связи с проведением музыкального фестиваля Atlas Weekend в Киеве, который начался 3 июля.

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Теги публикации: транспорт, ограничение движения, перекрыто движение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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