У Києві завтра обмежать рух на вул. Рибній

Обмеження руху транспорту на вулиці Рибній триватиме з 9 ранку до 17 години вечора

У Києві в п'ятницю, 6 липня, частково обмежать рух транспорту на вулиці Рибній. Про це у Facebook повідомляє департамент транспортної інфраструктури КМДА.

"6 липня з 9:00 год до 17:00 год у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на вул. Рибній буде частково обмежено рух транспорту", - йдеться у повідомленні.

Департамент звертається до водіїв з проханням із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у метрополітені Києва із 4 до 7 липня 2018 року станцію "Виставковий центр" буде обмежено на вхід. У прес-лужбі метрополітену зазначили, що обмеження на станції вводяться задля безпеки "для уникнення тисняви та накопичення пасажиропотоку".

Також зазначається, що наземний транспорт працюватиме на одну годину довше. Зміни у роботі громадського транспорту вводяться у зв'язку з проведенням музичного фестивалю Atlas Weekend у Києві, який розпочався 3 липня.