В Киеве завтра ограничат движение по Столичному шоссе

В Киеве завтра, 19 января, частично ограничат движение автомобильного транспорта на Столичном шоссе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КМДА).

Как сообщается, в воскресенье с 9 утра до 20:00 будет ограничено движение автомобильного транспорта на мосту через реку Лыбедь на Столичном шоссе. На участке будут проводиться противоаварийные работы на асфальтовому покрытию. Работы будут вестись в направлении "Корчеватого".

"Работы будут продолжаться в воскресенье, 19 января, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение частично ограничено", - отметили в КГГА.

Напомним, ранее в Управлении государственной охраны предупредили водителей о возможных ограничениях дорожного движения на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе аэропорта "Борисполь" завтра, 19 января. Ограничения движения связаны с траурными мероприятиями в связи с катастрофой украинского самолета в Иране.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве после новогодних праздников восстановили автомобильное движение в районе Софиевской площади. Владимирский проезд был полностью открыт для проезда автотранспорта.