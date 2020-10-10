В Киеве завтра ограничат движение на съезде с моста Патона

Фото: мост Патона (РБК-Украина)

В Киеве на сутки ограничат движение на съезде с моста Патона на Днепровскую набережную и в обратную сторону. Это связано с ремонтом дороги.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"11 октября с 7:00 до 07:00 12 октября будет ограничено движение транспорта на съезде с моста Патона на Днепровскую Набережную и съезде с Днепровской Набережной на мост Патона. Ограничение связано с устройством верхних слоев асфальтобетонного покрытия", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина, реставрация моста имени Патона в столице продлится пять лет. Во время ремонтных работ планируют увеличить его пропускную способность.

Напомним, ранее на улице Борщаговской в Киеве частично ограничили движение до 18 октября. Это связано с капитальным ремонтом

Также сообщалось, что в столице произошел сбой в работе метрополитена. Проблемы наблюдались с работой сервиса электронного билета.

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