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В Киеве завтра ограничат движение по бульвару Леси Украинки

НовостиОбщество    30.05.2018 - 21:33
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

В Киеве ограничение движения по бульвару Леси Украинки продлится до 3 июня

В Киеве в четверг, 31 мая частично ограничат движение транспорта по бульвару Леси Украинки на участке от Печерского путепровода до улицы Ивана Кудри. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА).

С 08:00 31 мая до 10:00 3 июня на бульваре Леси Украинки, на участке от Печерского путепровода до ул. Ивана Кудри в направлении центра города будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения", - говорится в сообщении КГГА.

Отмечается, что в это время работники "Киевавтодора" будут выполнять ремонт асфальтобетонного покрытия. Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанных с ремонтом.

Напомним, в Киеве почти на месяц ограничат движение съезде с Южного моста на Надднепрянское шоссе. Ограничение движения на этом участке продлится с 29 мая до 24 июня в связи с капитальным ремонтом деформационных швов.

В Киеве с 1 июня на Северном мосту частично ограничат движение транспорта В Киеве завтра ограничат движение транспорта в Днепровском районе
Теги публикации: ограничение движения, ограничение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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