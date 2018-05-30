Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Києві завтра обмежать рух бульваром Лесі Українки

НовиниСуспільство    30.05.2018 - 21:33
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

У Києві обмеження руху бульваром Лесі Українки триватиме до 3 червня

У Києві в четвер, 31 травня, частково обмежать рух транспорту бульваром Лесі Українки на ділянці від Печерського шляхопроводу до вулиці Івана Кудрі. Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Із 08:00 31 травня до 10:00 3 червня на бульварі Лесі Українки, на ділянці від Печерського шляхопроводу до вул. Івана Кудрі у напрямку центру міста буде частково обмежено рух транспорту в першій смузі руху", - йдеться у повідомленні КМДА.

Зазначається, що у цей час працівники "Київавтодору" виконуватимуть ремонт асфальтобетонного покриття. Водіїв закликають із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.

Нагадаємо, у Києві майже на місяць обмежать рух на з'їзді з Південного мосту на Наддніпрянське шосе. Обмеження руху на цій ділянці триватиме з 29 травня до 24 червня у зв'язку з капітальним ремонтом деформаційних швів.

У Києві з 1 червня на Північному мосту частково обмежать рух транспорту У Києві завтра обмежать рух транспорту в Дніпровському районі
Теги публікації: ограничение движения, ограничение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Обірвався трос": в мережі розповіли про падіння з популярного атракціону (відео)
"Щира й скромна": на Донбасі вбили 15-річну українку (фото)
Український музикант потрапив в жахливе ДТП в центрі Києва (фото)
В сім'ї Олега Винника сталося горе
On Top