У Києві завтра обмежать рух бульваром Лесі Українки

У Києві обмеження руху бульваром Лесі Українки триватиме до 3 червня

У Києві в четвер, 31 травня, частково обмежать рух транспорту бульваром Лесі Українки на ділянці від Печерського шляхопроводу до вулиці Івана Кудрі. Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Із 08:00 31 травня до 10:00 3 червня на бульварі Лесі Українки, на ділянці від Печерського шляхопроводу до вул. Івана Кудрі у напрямку центру міста буде частково обмежено рух транспорту в першій смузі руху", - йдеться у повідомленні КМДА.

Зазначається, що у цей час працівники "Київавтодору" виконуватимуть ремонт асфальтобетонного покриття. Водіїв закликають із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.

Нагадаємо, у Києві майже на місяць обмежать рух на з'їзді з Південного мосту на Наддніпрянське шосе. Обмеження руху на цій ділянці триватиме з 29 травня до 24 червня у зв'язку з капітальним ремонтом деформаційних швів.