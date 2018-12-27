В Киеве завтра мокрый снег и дождь

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

Температура в Киеве ночью от -1 до -3 градусов, днем от +2 до +4

В Киеве завтра ночью, 28 декабря, без осадков, утром и днем ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской государственной администрации (КГГА).

По данным "Укргидрометцентра", в столице в пятницу облачная погода, ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от -1 до -3 градусов, днем от +2 до +4.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.

Напомним, 27 декабря 2018 на западе и юге Украины ожидаются дожди с мокрым снегом, на востоке снег, на остальной территории преимущественно без осадков, температура воздуха днем от -3 до +5.

По прогнозу синоптиков, на западе дожди с мокрым снегом, температура воздуха днем от -1 до +4, ночью от -1 до +2. В северных областях без осадков, днем от -3 до +1, ночью от -5 до +1. В центре днем от -2 до +1, ночью от -4 до +1.

На востоке снег, днем от 0 до -2, ночью от -2 до -6. На юге дожди с мокрым снегом, температура днем от -1 до +3, ночью от -3 до +1. В Крыму днем от +3 до +5, ночью от 0 до +2.

В столице Украины 27 декабря без осадков, днем от -1 до +1, ночью от -1 до +1. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.