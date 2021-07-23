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В Киеве завтра могут закрыть несколько станций метро

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Пятница 23 июля 2021 14:37
В Киеве завтра могут закрыть несколько станций метро Фото: в Киеве возможны закрытия станций метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Завтра, 24 июля, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Ограничения могут касаться трех станций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевского метро".

Поединок между командами "Шахтер" (Донецк) и "Ингулец" (пгт Петрово) состоится завтра в 19:30.

"После завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Напомним, в Киеве 24-25 июля состоятся массовые спортивные соревнования. В связи с соревнованиями, ограничивать движение транспорта.

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метро ограничение движения
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