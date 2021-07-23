В Киеве завтра могут закрыть несколько станций метро
Завтра, 24 июля, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Ограничения могут касаться трех станций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевского метро".
Поединок между командами "Шахтер" (Донецк) и "Ингулец" (пгт Петрово) состоится завтра в 19:30.
"После завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.
Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.
Напомним, в Киеве 24-25 июля состоятся массовые спортивные соревнования. В связи с соревнованиями, ограничивать движение транспорта.