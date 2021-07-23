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В Києві завтра можуть закрити кілька станцій метро

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П'ятниця 23 липня 2021 14:37
В Києві завтра можуть закрити кілька станцій метро Фото: в Києві можливі закриття станцій метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Завтра, 24 липня, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Обмеження можуть стосуватися трьох станцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київського метро".

Поєдинок між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Інгулець" (смт Петрове) відбудеться завтра о 19:30.

"Після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - йдеться в повідомленні.

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Нагадаємо, у Києві 24-25 липня відбудуться масові спортивні змагання. У зв’язку зі змаганнями, обмежуватимуть рух транспорту.

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метро ограничение движения
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