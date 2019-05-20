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В Киеве завтра могут быть перебои с водой на Оболони

Новости » Общество    20.05.2019 - 20:15
В Киеве завтра могут быть перебои с водой на Оболони
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Отключения водоснабжения на Оболони связано с ремонтом

в Киеве В течение вторника, 21 мая, возможно ограничение водоснабжения части на жилом массиве Оболонь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Київводоканалу".

Отмечается что это пов'связано с аварийной ситуацией на водопроводной сети по проспекту Героев Сталинграда, 14. В течение дня, с 8.30 до 20.00, здесь будут проводиться работы по замене оборудования.

"Во время проведения работ возможно ограничение водоснабжения на верхних этажах многоэтажных домов в границах улиц: Богатырская, Героев Сталинграда, Маршала Малиновского, Маршала Тимошенко, Приозерная", - отметили в пресс-служжбі предприятия.

"Киевводоканал" также советует жителям вышеназванных улиц сделать запасы воды и приносит свои извинения за временные неудобства.

Напомним, синоптики предупредили о подъемы уровней воды в реках, что может привести к подтоплению домов и сельскохозяйственных угодий. По данным синоптиков, через значительные осадки 19-21 мая на реках бассейна Прит'яти уровень воды поднимется на 0,2-0,8 м с последующим затоплением заводей и сельхозугодий.

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