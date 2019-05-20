У Києві завтра можуть бути перебої з водою на Оболоні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Відключення водопостачання на Оболоні пов'язане із ремонтом

У Києві протягом вівторка, 21 травня, можливе обмеження водопостачання частини на житловому масиві Оболонь. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається що це пов'язано із аварійною ситуацією на водопровідній мережі по проспекту Героїв Сталінграду, 14. Протягом дня, з 8.30 до 20.00, тут будуть проводитися роботи із заміни обладнання.

"Під час проведення робіт можливе обмеження водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхових будинків в межах вулиць: Богатирська, Героїв Сталінграду, Маршала Малиновського, Маршала Тимошенка, Приозерна", - зазначили у прес-служжбі підприємства.

"Київводоканал" також радить мешканцям вищеназваних вулиць зробити запаси води та приносить вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, синоптики попередили про підйоми рівнів води в річках, що може призвести до підтоплення будинків та сільськогосподарських угідь. За даними синоптиків, через значні опади 19-21 травня на річках басейну Прип'яті рівень води підніметься на 0,2-0,8 м з подальшим затопленням заплав та сільгоспугідь.