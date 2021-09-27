ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве завтра могут ограничить работу метро

Новина українською →
Понедельник 27 сентября 2021 15:49
В Киеве завтра могут ограничить работу метро Фото: В Киеве завтра могут ограничить работу метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 28 сентября, из-за футбола в центре Киева могут ограничить работу нескольких станции метро. Речь идет о станциях "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

В метрополитене сообщили, что в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 19:45) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Интер" (Италия), возможны некоторые изменения в работе метро.

"Перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Украина допускает остановку транзита газа в Венгрию из-за ее контракта с РФ
Украина допускает остановку транзита газа в Венгрию из-за ее контракта с РФ
DAILY
Германия без Меркель. Чем закончились выборы в бундестаг и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Германия без Меркель. Чем закончились выборы в бундестаг и чего ждать Украине