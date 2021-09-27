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У Києві завтра можуть обмежити роботу метро

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Понеділок 27 вересня 2021 15:49
У Києві завтра можуть обмежити роботу метро Фото: у Києві завтра можуть обмежити роботу метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 28 вересня, через футбол у центрі Києва можуть обмежити роботу кількох станції метро. Йдеться про станції "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського метрополітену.

У метрополітені повідомили, що у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 19:45) між командами "Шахтар" (Донецьк) і "Інтер" (Італія), можливі деякі зміни в роботі метро.

"Перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" і "Площа Льва Толстого", - йдеться в повідомленні.

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