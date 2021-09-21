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В Киеве завтра могут ограничить работу метро из-за футбольного матча: список станций

Автор: Сергей Пышкин

В Киеве 22 сентября могут ограничить работу ряда станций метро. Изменения в работе связаны с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча Динамо-Шахтер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

Перед началом матча в Киеве могут закрыть станцию "Олимпийская" на вход.

После завершения игры возможно закрытие входа на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Отмечается, что соответствующее решение принято для обеспечения безопасности жителей и предотвращения массового скопления пассажиров на платформах станций.

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