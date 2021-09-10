В Киеве завтра могут ограничить работу метро

В субботу, 11 сентября, в Киеве могут ограничить работу нескольких станций метро. Поскольку на стадионе "Олимпийский" состоится футбольный матч между командами "Шахтер" (Донецк) и "Днепр-1" (Днепр).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Перед началом матча и после его окончания возможно ограничение (закрытие) на вход станций:
"Механизм применяется во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Киевский метрополитен извиняется за неудобства и призывает соблюдать масочный режим", - говорится в сообщении.