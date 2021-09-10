У Києві завтра можуть обмежити роботу метро

У суботу, 11 вересня, в Києві можуть обмежити роботу декількох станцій метро. Оскільки на стадіоні "Олімпійський" відбудеться футбольний матч між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Дніпро-1" (Дніпро).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Перед початком матчу і після його закінчення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:
"Механізм застосовується для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Київський метрополітен вибачається за незручності і закликає дотримуватися масочний режим", - йдеться в повідомленні.