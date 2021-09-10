RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві завтра можуть обмежити роботу метро

Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 11 вересня, в Києві можуть обмежити роботу декількох станцій метро. Оскільки на стадіоні "Олімпійський" відбудеться футбольний матч між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Дніпро-1" (Дніпро).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Перед початком матчу і після його закінчення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:

  • "Палац спорту",
  • "Олімпійський",
  • "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Київський метрополітен вибачається за незручності і закликає дотримуватися масочний режим", - йдеться в повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
метроКиїв