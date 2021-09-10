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У Києві завтра можуть обмежити роботу метро

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Київ, П'ятниця 10 вересня 2021 14:38
У Києві завтра можуть обмежити роботу метро Фото: у Києві завтра можуть обмежити роботу метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 11 вересня, в Києві можуть обмежити роботу декількох станцій метро. Оскільки на стадіоні "Олімпійський" відбудеться футбольний матч між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Дніпро-1" (Дніпро).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Перед початком матчу і після його закінчення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:

  • "Палац спорту",
  • "Олімпійський",
  • "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Київський метрополітен вибачається за незручності і закликає дотримуватися масочний режим", - йдеться в повідомленні.

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