UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве завтра на дорогах гололедица: водителей просят удержаться от поездок

Автор: Валерия Полищук

В Киеве ожидается ухудшение погодных условий. В частности, ночью и утром 31 декабря на дорогах ожидается гололедица, а местами гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"31 декабря ночью и утром на дорогах столицы гололедица, местами гололедица", - говорится в сообщении.

Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

При этом завтра в столице ожидается облачная погода и небольшой снег. Также днем возможен снег с дождем.

Кроме того, синоптики прогнозируют сильный юго-западный ветер, скорость которого будет достигать 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -3 -1 градус, а днем от 0 до +2 градусов.

Вместе с тем Департамент муниципальной безопасности призывает пешеходов осторожничать, передвигаясь по городу, а водителей - по возможности воздержаться от поездок собственными авто.

"Если же избежать поездки невозможно - быть максимально осмотрительными на дорогах", - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Киеве