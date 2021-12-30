У Києві завтра на дорогах ожеледиця: водіїв просять утримати від поїздок

У Києві очікується погіршення погодних умов. Зокрема, вночі та вранці 31 Грудня на дорогах очікується ожеледиця, а місцями ожеледь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"31 грудня вночі та вранці на дорогах столиці ожеледиця, місцями ожеледиця", - йдеться у повідомленні.
Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.
При цьому завтра в столиці очікується хмарна погода і невеликий сніг. Також вдень можливий сніг з дощем.
Крім того, синоптики прогнозують сильний південно-західний вітер, швидкість якого сягатиме 7-12 м/с.Температура повітря вночі очікується в межах -3 -1 градус, а вдень від 0 до +2 градусів.
Разом з тим Департамент муніципальної безпеки закликає пішоходів бути обережними, пересуваючись по місту, а водіїв - по можливості утриматися від поїздок власними авто.
"Якщо ж уникнути поїздки неможливо - бути максимально обачними на дорогах", - йдеться в повідомленні.