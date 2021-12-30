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У Києві завтра на дорогах ожеледиця: водіїв просять утримати від поїздок

Автор: Валерія Поліщук

У Києві очікується погіршення погодних умов. Зокрема, вночі та вранці 31 Грудня на дорогах очікується ожеледиця, а місцями ожеледь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"31 грудня вночі та вранці на дорогах столиці ожеледиця, місцями ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

При цьому завтра в столиці очікується хмарна погода і невеликий сніг. Також вдень можливий сніг з дощем.

Крім того, синоптики прогнозують сильний південно-західний вітер, швидкість якого сягатиме 7-12 м/с.Температура повітря вночі очікується в межах -3 -1 градус, а вдень від 0 до +2 градусів.

Разом з тим Департамент муніципальної безпеки закликає пішоходів бути обережними, пересуваючись по місту, а водіїв - по можливості утриматися від поїздок власними авто.

"Якщо ж уникнути поїздки неможливо - бути максимально обачними на дорогах", - йдеться в повідомленні.

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