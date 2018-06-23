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Интервью

В Киеве завтра будет ограничено движение транспорта на ул. Институтской

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 12:15
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

Движение будет ограничено с 08:00 до 18:00

В Киеве завтра, 24 июня 2018 года, будет ограничено движение транспорта на ул. Институтской. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"24 июня с 08:00 до 18:00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на ул. Институтской на участке от ул. Шелковичной до ул. Липской будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве завтра, 24 июня 2018 года, может быть ограничена работа 4 станций метро. Так, возможно ограничение на вход на станциях "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Олимпийская" и "Дворец спорта".

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Теги публикации: КГГА, Киев, ограничение движения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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