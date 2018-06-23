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Інтерв'ю

У Києві завтра буде обмежено рух транспорту на вул. Інститутській

НовиниНадзвичайні події    23.06.2018 - 12:15
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Рух буде обмежено із 08:00 до 18:00

У Києві завтра, 24 червня 2018 року, буде обмежено рух транспорту на вул. Інститутській. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

"24 червня із 08:00 до 18:00 у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття на вул. Інститутській на ділянці від вул. Шовковичної до вул. Липської буде частково обмежено рух транспорту", - йдеться у повідомленні.

Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві завтра, 24 червня 2018 року, може бути обмежено роботу 4 станцій метро. Так, можливе обмеження на вхід на станціях "Площа Льва Толстого", "Університет", "Олімпійська" та "Палац спорту".

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Теги публікації: КМДА, Київ, ограничение движения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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