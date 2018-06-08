У Києві на 5 днів обмежать рух транспорту на вулиці в районі Нивок

Рух транспорту по вулиці Усурійській обмежуватимуть у період з 8:00 год до 17:00 год

У Києві протягом п'яти днів - з 11 до 15 червня - обмежать рух транспорту на вул. Усурійській, що в районі Нивки. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Рух транспорту по цій вулиці обмежуватимуть у період з 8:00 год до 17:00 год. У цей час співробітники комунальної корпорації "Київавтодор" виконуватимуть облаштування асфальтобетонного покриття.

Нагадаємо, раніше повідомлялось,що у Києві почнуть частково перекривати Шулявський шляхопровід у зв'язку з реконструкцією.

Додамо, що капітальний ремонт столичного мосту Метро розпочнеться наступного року. Наразі стан мосту Метро визначено як четвертий, тобто - обмежено працездатний.

Зазначимо, у Києві в районі Позняки на вулицях Здолбунівській та Припʼятській із 1 червня обмежили рух транспорту на 18 місяців.