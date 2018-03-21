В Киеве завтра будет ограничено движение транспорта по Южному и Северному мостам

Движение будет ограничено в связи с выполнением ремонтных работ

В Киеве завтра, 22 марта 2018 года, будет ограничено движение транспорта по Южному и Северному мостам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевавтодора" в Facebook.

"Вниманию участников дорожного движения! 22 марта 2018 в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта: - с 10.00 до 15.00 по Южному мосту через р. Днепр в направлении жилого массива Позняки; - с 12.00 до 20.00 по Северному мосту через р. Днепр в направлении станции метро "Почайная", - говорится в сообщении.

вниманию участников дорожного движения! 22 марта 2018 в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение... Опубликовано Коммунальная корпорация "Киевавтодор" 21 март 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Киеве было ограничено движение транспорта по Северному мосту. Так, с 12:00 до 20:00 в связи с выполнением ремонтных работ было частично ограничено движение транспорта по Северному мосту через р. Днепр и г. Десенка в направлении жилого массива Оболонь, а также путепровода через Набережную Славутича возле Северного моста по проспекту Героев Сталинграда.