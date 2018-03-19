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У Києві завтра буде обмежено рух транспорту по Північному мосту

НовиниІнфраструктура    19.03.2018 - 15:53
Фото: Північний міст (instagram.com/minenkophotography)
Фото: Північний міст (instagram.com/minenkophotography)

Рух транспорту буде обмежено з 12:00 до 20:00

У Києві завтра, 20 березня 2018 року, буде обмежено рух транспорту по Північному мосту. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Київавтодору" у Facebook.

"20 березня 2018 року з 12:00 до 20:00 у зв’язку з виконанням ремонтних робіт буде частково обмежено рух транспорту по Північному мосту через р. Дніпро і р. Десенка в напрямку житлового масиву Оболонь, а також шляхопроводу через Набережну Славутича біля Північного мосту по проспекту Героїв Сталінграду", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, столичних водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

 

До уваги учасників дорожнього руху! 20 березня 2018 року з 12.00 год. до 20.00 год. у зв’язку з виконанням ремонтних...

Опубліковано Комунальна корпорація "Київавтодор" 19 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попередній раз рух транспорту Північним мостом обмежували 13 березня 2018 року. Обмеження діяли з 09:30 до 14:00 у напрямку житлового масиву Троєщина; з 14:00 до 17:00 у напрямку станції метро "Почайна".

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Київ, ограничение движения
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