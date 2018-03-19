У Києві завтра буде обмежено рух транспорту по Північному мосту

У Києві завтра, 20 березня 2018 року, буде обмежено рух транспорту по Північному мосту. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Київавтодору" у Facebook.

"20 березня 2018 року з 12:00 до 20:00 у зв’язку з виконанням ремонтних робіт буде частково обмежено рух транспорту по Північному мосту через р. Дніпро і р. Десенка в напрямку житлового масиву Оболонь, а також шляхопроводу через Набережну Славутича біля Північного мосту по проспекту Героїв Сталінграду", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, столичних водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

До уваги учасників дорожнього руху! 20 березня 2018 року з 12.00 год. до 20.00 год. у зв’язку з виконанням ремонтних... Опубліковано Комунальна корпорація "Київавтодор" 19 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попередній раз рух транспорту Північним мостом обмежували 13 березня 2018 року. Обмеження діяли з 09:30 до 14:00 у напрямку житлового масиву Троєщина; з 14:00 до 17:00 у напрямку станції метро "Почайна".