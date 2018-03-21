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У Києві завтра буде обмежено рух транспорту по Південному та Північному мостах

НовиниІнфраструктура    21.03.2018 - 18:03
Фото: Південний міст (500px.comMaxim Ritus)
Фото: Південний міст (500px.comMaxim Ritus)

Рух буде обмежено у зв’язку з виконанням ремонтних робіт

У Києві завтра, 22 березня 2018 року, буде обмежено рух транспорту по Південному та Північному мостах. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Київавтодору" у Facebook.

"До уваги учасників дорожнього руху! 22 березня 2018 у зв’язку з виконанням ремонтних робіт буде частково обмежено рух транспорту: - з 10.00 год. до 15.00 год. по Південному мосту через р. Дніпро у напрямку житлового масиву Позняки; - з 12.00 год. до 20.00 год. по Північному мосту через р. Дніпро у напрямку станції метро "Почайна", - йдеться у повідомленні.

 

До уваги учасників дорожнього руху! 22 березня 2018 у зв’язку з виконанням ремонтних робіт буде частково обмежено рух...

Опубліковано Комунальна корпорація "Київавтодор" 21 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора у Києві було обмежено рух транспорту по Північному мосту. Так, з 12:00 до 20:00 у зв’язку з виконанням ремонтних робіт було частково обмежено рух транспорту по Північному мосту через р. Дніпро і р. Десенка в напрямку житлового масиву Оболонь, а також шляхопроводу через Набережну Славутича біля Північного мосту по проспекту Героїв Сталінграду.

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Теги: Київ, ограничение движения, Южный мост
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